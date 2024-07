Central do Tempo - Serra Catarinense amanhece com temperaturas negativas nesta terça-feira

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Na Serra Catarinense, as temperaturas negativas persistem, mantendo o frio intenso que tem marcado os últimos dias. O repórter Wagner Urbano traz todos os detalhes do clima atual e da previsão para os próximos dias, destacando a chegada de instabilidades devido ao afastamento da massa de ar polar. Enquanto isso, uma frente fria no Rio Grande do Sul promete impactar o estado, com expectativa de mudanças significativas. Prepare-se para uma semana com variações climáticas intensas, incluindo elevações de temperatura no oeste e norte de Santa Catarina e possíveis pancadas de chuva na sexta-feira (05), especialmente na Grande Florianópolis.

