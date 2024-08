Central do Tempo - Serra Catarinense amanhece com temperaturas negativas Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 13/08/2024 - 11h37 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h47 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Serra Catarinense começa o dia com temperaturas negativas, trazendo um frio intenso para a região. Ao longo do dia, as temperaturas vão subir discretamente, e a tarde promete ser mais amena. Para a quarta-feira (14), o frio deve diminuir um pouco com a massa de ar frio perdendo força. Embora as temperaturas continuem baixas, elas serão mais agradáveis à tarde. A quarta-feira (15) trará tempo firme com pouquíssimas nuvens e sol predominando em todo o estado. Confira as temperaturas previstas para Florianópolis, Itajaí e Joinville, e prepare-se para um dia ensolarado.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.