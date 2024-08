Central do Tempo: semana começa com ventos fortes e mar agitado em Santa Catarina Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 29/07/2024 - 20h53 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h10 ) ‌



A semana começou com condições meteorológicas adversas em Santa Catarina, incluindo chuvas e ventos fortes. Na terça-feira (30), os ventos devem perder força, e a frente fria se afastará do estado, mas o tempo permanecerá encoberto com chances de chuva fraca do centro ao leste do estado. Nas demais regiões, o dia será de sol e variação de nuvens. Confira a previsão completa com Cibelly Favero na Central do Tempo.

