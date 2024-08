Central do Tempo: SC tem tempo seco e predomínio de sol nesta quarta Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 30/07/2024 - 20h44 (Atualizado em 31/07/2024 - 01h38 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Nesta quarta-feira (31), o tempo em Santa Catarina será marcado pelo predomínio de sol em todo o estado, com a presença de mais nuvens ao longo do litoral devido à circulação marítima. No entanto, ainda podem ser registrados chuviscos e aumento de nuvens nas cidades litorâneas e áreas próximas. No Grande Oeste, Planalto Sul e Litoral Sul, o dia será caracterizado por sol entre poucas nuvens. Acompanhe as atualizações meteorológicas com Cibelly Favero.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.