Central do Tempo - SC registra neve pela segunda vez em 2024
26/08/2024 - 21h35 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h12 )



No último sábado, 24 de agosto, a Serra Catarinense voltou a ser palco de um fenômeno raro: a neve. As cidades de Bom Jardim da Serra, Urubici e São Joaquim foram contempladas com a segunda ocorrência de neve deste ano. Com temperaturas variando entre -1 e 3 graus Celsius e alta umidade, o frio intenso foi responsável pela formação da neve, que encantou os moradores e visitantes da região. Acompanhe todos os detalhes na Central do Tempo com Cibelly Favero.

