Central do Tempo - Santa Catarina terá mudanças climáticas a partir desta sexta-feira Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 06/12/2024 - 08h25 (Atualizado em 07/12/2024 - 01h10 )

A Central do Tempo com Bárbara Barbosa traz informações ao vivo diretamente do estúdio. Após um dia quente e ensolarado em Santa Catarina, a previsão indica mudanças no clima a partir de amanhã. Saiba tudo sobre as condições climáticas, as temperaturas esperadas e as possibilidades de chuva e ventos intensos. Não perca os detalhes dessa reviravolta no tempo.

