Central do Tempo - Santa Catarina terá mais um dia de sol entre nuvens, com calor intenso no Oeste

Mais um dia de sol entre nuvens em Santa Catarina, especialmente no litoral, onde o céu começa o dia nublado. No Oeste, a sexta-feira (30) promete ser de calor intenso, típico de verão, com temperaturas subindo consideravelmente. Para o sábado (31), a previsão é de maior chance de formação de nevoeiros, trazendo aquele clima de "cerração que baixa e sol que racha". Além disso, o calor deste sábado (31) será acompanhado por uma sensação de abafamento intensa, causada pela combinação de alta pressão e uma frente fria, que envia o chamado calor pré-frontal. Entenda mais sobre essas condições climáticas que estão influenciando o tempo no estado.

