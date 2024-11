Central do Tempo - Santa Catarina enfrenta calor e possibilidade de temporais nesta segunda-feira Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 18/11/2024 - 09h56 (Atualizado em 19/11/2024 - 01h19 ) twitter

A segunda-feira, 18 de novembro começa com tempo firme e temperaturas altas em todo o estado. Durante a manhã, teremos variação de nuvens, com algumas aberturas de sol e a formação de nevoeiros nas áreas mais próximas à faixa leste. No entanto, quem não ficar atento à previsão pode ser pego de surpresa, pois a partir da tarde a situação muda com a aproximação de uma frente fria. Com a chegada dessa frente fria, somada ao calor e à alta umidade do ar, a chuva começa a se espalhar pelo estado, inicialmente nas regiões mais próximas ao Rio Grande do Sul. Além da chuva, há risco de temporais isolados, com ventos fortes e até queda de granizo em algumas áreas. As temperaturas nesta segunda-feira devem ficar acima dos 30°C, chegando a até 34°C em cidades como Blumenau, em um típico dia abafado que antecede a chegada da tempestade.

