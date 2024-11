Central do Tempo - Sábado e domingo de sol e com tempo firme em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 06/11/2024 - 09h49 (Atualizado em 07/11/2024 - 01h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A previsão do tempo para Santa Catarina indica que, nesta quarta-feira, 06 de novembro, a temperatura permanece estável, com maior elevação no Oeste e Sul. Já sexta-feira, 08 de novembro, o tempo começa a melhorar com o afastamento da frente fria, mas um ciclone extratropical pode trazer nuvens e chuvas passageiras no Meio-Oeste e Litoral. O vento, com rajadas de até 75 km/h, também será um fator a ser monitorado. Já no sábado, 09 de novembro, o tempo ficará firme, com exceção da Serra, onde chuvas isoladas ainda podem ocorrer.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.