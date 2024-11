Central do Tempo: sábado com sol e calor, mas expectativa de tempestades no final do dia Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 29/11/2024 - 21h36 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h12 ) twitter

O sábado (30), será marcado por um clima quente e ensolarado em Santa Catarina, com temperaturas em alta, especialmente durante a tarde. Porém, o dia também traz o risco de temporais, com possibilidade de chuvas fortes, rajadas de vento e até queda de granizo. A previsão de mudanças climáticas para o fim do dia é alertada, e é importante ficar atento às condições do tempo. Acompanhe todos os detalhes na Central do Tempo com Cibelly Favero.

