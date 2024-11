Central do Tempo - Quinta-feira de Sol, temperaturas variáveis e chuvas rápidas em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 14/11/2024 - 09h15 (Atualizado em 18/11/2024 - 01h23 ) twitter

A previsão para quinta-feira, 14 de outubro, em Santa Catarina promete tempo seco, com boa presença do sol e variação de nuvens, mas também algumas chuvas rápidas e chuviscos no Litoral Norte nos extremos do dia. As temperaturas seguem o padrão da primavera, com a amplitude térmica surpreendendo a todos, com manhãs frescas e tardes mais quentes. O que esperar para o feriado? Sol entre nuvens, com chuvas isoladas nas regiões mais ao norte. A Central do Tempo traz todas as informações que você precisa para se planejar.

