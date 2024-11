Central do Tempo - Previsão de sol e calor para o fim de semana em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 13/11/2024 - 11h23 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A previsão para o fim de semana em Santa Catarina indica temperaturas em elevação, com destaque para o sol entre nuvens e a possibilidade de chuva isolada no litoral e norte do estado. Na Grande Florianópolis, as condições são favoráveis para chuvas rápidas. As temperaturas podem chegar a 33°C no Extremo Oeste, enquanto o restante do estado terá máximas variando de 24 a 30°C.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.