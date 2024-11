Central do Tempo: previsão de dias chuvosos em SC Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 18/11/2024 - 20h53 (Atualizado em 19/11/2024 - 01h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A partir desta terça-feira, 19 de novembro, o clima em Santa Catarina fica instável, com previsão de dias chuvosos, especialmente na Grande Florianópolis e Sul do estado. Diferente do restante do estado, onde os temporais podem ser mais fortes, a influência da circulação marítima trará chuva persistente para o litoral.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.