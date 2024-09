Central do Tempo - ondas de 40 graus e nevoeiros marítimos em SC Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 09/09/2024 - 20h25 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h18 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A semana em Santa Catarina será marcada por uma intensa onda de calor, com temperaturas que podem se aproximar dos 40 graus em várias cidades. Os ventos provenientes do Norte estão trazendo ar quente da região central do Brasil para o estado. Até quinta-feira (12), as máximas serão extremamente altas, e o dia será predominantemente ensolarado. Confira todas as atualizações com Cibelly Favero na Central do Tempo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.