Central do Tempo - Onda de calor e ar seco afetam Santa Catarina: Oeste chega a 37°C
09/09/2024 - 08h59 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h19 )



Santa Catarina está enfrentando uma intensa onda de calor, que deve se estender até o dia 12 deste mês. Cidades do Oeste, como Caibi, já registram temperaturas de 37°C, acompanhadas de ar seco e níveis de umidade próximos a 20%, o que pode trazer sérios impactos à saúde. A previsão indica que o calor vai predominar em todo o estado, com o sol brilhando intensamente no Oeste, Serra e Planalto Norte. Enquanto isso, na faixa leste, o sol aparece mais tarde, a partir do fim da manhã. A situação se agrava com a fumaça das queimadas na Amazônia, que pode prejudicar a visibilidade ao longo do dia.

