Central do Tempo - Nuvem prateleira surpreende o Extremo Oeste e indica tempestade com granizo

Na tarde de ontem (21), a cidade de Maravilha, no Extremo Oeste de Santa Catarina, registrou o aparecimento de uma nuvem prateleira (Shelf Cloud), indicativa de tempestades severas, com possibilidade de granizo e ventos fortes. O clima instável é resultado da combinação de umidade, calor e instabilidade. O cenário se estende para o Litoral Norte, onde há previsão de chuvas intensas e períodos de pausa. Enquanto no Litoral Sul e Extremo Oeste, o tempo tende a melhorar, com presença de sol e algumas nuvens.

