Central do Tempo - nevoeiros, nebulosidade e vento forte em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 21/08/2024 - 09h22 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Nesta quarta-feira (21), o tempo em Santa Catarina será marcado por nevoeiros e nebulosidade, especialmente durante as primeiras horas do dia. Há também a possibilidade de uma garoa passageira nos extremos do dia. O vento será mais forte, com destaque para a região Sul do Estado, devido à acentuada circulação marítima. As temperaturas devem variar entre 23°C e 25°C. Para amanhã, a previsão indica um ligeiro aumento nas temperaturas, com Blumenau e Joinville registrando máximas de até 26°C. Confira a previsão para as principais cidades:

Florianópolis: 18°C a 24°C

Itajaí: 18°C a 25°C

Joinville: 18°C a 26°C

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.