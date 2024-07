Central do Tempo: nevoeiros ao amanhecer e sol durante o dia em SC Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 18/07/2024 - 20h45 (Atualizado em 19/07/2024 - 01h29 ) ‌



O amanhecer desta quinta-feira (18) foi gelado, mas o sol aqueceu a tarde. Para amanhã, sexta-feira (19), a previsão é de uma condição climática semelhante. O dia começará com nevoeiros em praticamente todas as regiões de Santa Catarina, que devem dissipar-se ao longo da manhã. O sol predominará durante todo o dia, devido à presença de um sistema de alta pressão. No entanto, à noite, os nevoeiros devem retornar ao estado. Fique por dentro das condições meteorológicas com Cibelly Favero.

