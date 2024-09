Central do Tempo: nevoeiros ao amanhecer e calor predominante em SC Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 10/09/2024 - 20h32 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h33 ) ‌



A previsão do tempo para esta quarta-feira (11), em Santa Catarina indica a formação de nevoeiros ao amanhecer, que se dissiparão ao longo da manhã. O dia será marcado pelo predomínio do sol e altas temperaturas em grande parte do estado. A umidade do ar permanecerá baixa, especialmente entre o Grande Oeste e o Sul, o que pode aumentar o desconforto. É fundamental manter-se bem hidratado e evitar a exposição direta ao sol durante os horários mais quentes do dia. Confira todos os detalhes e recomendações na Central do Tempo com Cibelly Favero.

