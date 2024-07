Central do Tempo: nebulosidade aumenta e temperaturas ficam elevadas para o fim de semana em SC Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 25/07/2024 - 20h16 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h20 ) ‌



Nesta sexta-feira (25), Santa Catarina terá um dia de tempo firme, mas com aumento significativo na nebulosidade ao longo do dia, especialmente nas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul, devido à influência de uma frente fria no oceano. No sábado, a nebulosidade continuará aumentando, e há chance de pancadas de chuva de pouco volume em todas as regiões, influenciadas por um sistema de baixa pressão. Acompanhe as atualizações do tempo com Cibelly Favero.

