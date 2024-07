Central do Tempo - massa de ar seco traz sol e ventos fortes na quinta-feira

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

A previsão do tempo para a quinta-feira (27) em Santa Catarina indica o avanço de uma massa de ar seco e frio, trazendo de volta o sol com força total. No entanto, os ventos merecem atenção especial, com rajadas que podem chegar a 60 km/h na Serra e em pontos do Meio-Oeste, especialmente entre a madrugada desta quarta-feira (26) e a quinta-feira (27) . Além disso, após chuvas intensas no sul do estado, os volumes acumulados já são expressivos. As temperaturas também tendem a cair consideravelmente, marcando uma mudança brusca no clima.

