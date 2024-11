Central do Tempo - Massa de ar seco traz clima firme para SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 07/11/2024 - 10h38 (Atualizado em 08/11/2024 - 01h22 ) twitter

A chegada de uma massa de ar seco traz tempo firme para a maioria das regiões de Santa Catarina, com exceção da Serra, Planalto Norte e áreas de encosta, onde chuviscos ainda podem ocorrer. As temperaturas variam de manhã para tarde, com registros entre 6°C e 10°C nas áreas mais altas e de 10°C a 16°C no restante do estado. À tarde, os termômetros podem atingir entre 23°C e 27°C.

