Central do Tempo: instabilidade e possibilidade de chuva fraca
18/10/2024 - 21h02 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h18 )

Neste sábado, 19 de outubro, a previsão aponta para um dia de tempo instável, com muitas nuvens predominando e uma chance de chuva fraca, que pode vir acompanhada de algumas trovoadas. No decorrer do dia, a instabilidade deve persistir, mas a partir do início da noite, espera-se uma diminuição na intensidade das chuvas. As temperaturas não devem subir muito, mantendo um clima mais ameno. Fique por dentro de todos os detalhes da previsão com Cibelly Favero na Central do Tempo.

