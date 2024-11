Central do Tempo - Influência marítima traz mudanças no clima em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 29/10/2024 - 10h51 (Atualizado em 30/10/2024 - 01h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta semana, o clima em Santa Catarina será fortemente influenciado pela circulação marítima, que normalmente traz tempo firme quando os centros de alta pressão estão sobre o oceano. No entanto, com a circulação anticiclônica, os ventos do mar sopram em direção ao continente, trazendo umidade e possibilidade de chuvas. Na região Oeste, a expectativa é de calor intenso, com pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. Já na faixa leste do estado, a chuva deve ocorrer principalmente nos extremos do dia, como pela manhã e à noite. Amanhã, a previsão indica chuvas mais intensas, resultado de um fluxo de umidade mais forte vindo do mar. Na quinta-feira, a circulação marítima perderá força.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.