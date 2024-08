Central do Tempo - Frio intenso: Florianópolis registra mínima de 1,3°C Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 14/08/2024 - 09h51 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h21 ) ‌



Florianópolis está enfrentando um dos dias mais frios do ano, com a temperatura mínima registrada em 1,3°C na estação meteorológica de Carijó, no Norte da Ilha. Apesar do frio intenso nas primeiras horas da quinta-feira (15) e à noite, a previsão para esta quarta-feira (14) indica que o sol predominará, garantindo um dia seco e estável em todo o Estado. A massa de ar frio de origem polar está se movendo para o oceano, o que promete uma gradual elevação das temperaturas ao longo do dia. Prepare-se para um início de dia gelado, mas com uma tarde cada vez mais agradável.

