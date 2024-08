Central do Tempo - Frio intenso e risco de neve: o que esperar para a sexta-feira em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 08/08/2024 - 09h33 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h35 ) ‌



Santa Catarina está enfrentando uma mudança drástica no clima, com a chegada de um ar polar que está causando uma queda acentuada nas temperaturas. A previsão indica que as máximas desta quinta-feira (08) são significativamente mais baixas que ontem, com o período mais frio ocorrendo à noite. A combinação de frio intenso e alta umidade mantém a chance de neve, especialmente entre a Serra e o Litoral. Já na sexta-feira (09), o dia será nublado, com possibilidade de chuva fraca e isolada. O vento também deve impactar a sensação térmica, com rajadas acima de 60 km/h no mar e em áreas costeiras. Prepare-se para condições adversas e mantenha-se informado sobre as mudanças climáticas em Santa Catarina.

