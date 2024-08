Central do Tempo - Frio intenso e possibilidade de geada em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 09/08/2024 - 09h49 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h25 ) ‌



Nesta sexta-feira (09), as temperaturas em Santa Catarina já caíram significativamente e devem seguir baixas durante a noite. Embora a possibilidade de neve tenha diminuído em relação ao início da semana, a formação de geada é esperada para este sábado (10), especialmente nos pontos mais altos do estado. A cobertura de nuvens será maior do Oeste ao Litoral Sul, mas a nebulosidade diminuirá ao longo da manhã, dando lugar ao predomínio do sol em todo o estado durante a tarde. Prepare-se para o frio intenso e fique atento às condições climáticas para garantir sua segurança e conforto.

