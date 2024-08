Central do Tempo: frio e possibilidade de neve na Serra Catarinense Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 23/08/2024 - 20h30 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h22 ) ‌



No sábado, 24 de agosto, a temperatura ficará entre 10°C e 14°C, com chances de chuva, enquanto no domingo o sol aparece entre nuvens, mas o frio intensifica com mínimas de 8°C. Além disso, a influência dessa frente fria mantém o tempo fechado e chuvoso no centro e leste do estado, com possibilidade de formação de geada e até neve na serra catarinense. Confira todos os detalhes com Cibelly Favero na Central do Tempo.

