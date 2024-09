Central do Tempo - Frente fria traz mudança no tempo nesta quarta-feira Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 03/09/2024 - 09h17 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h30 ) ‌



Esta terça-feira (03) promete ser quente em Santa Catarina, com destaque para as regiões Oeste e Serra, onde a umidade do ar deve ficar abaixo de 30%, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Essa condição, atípica para setembro, é causada pela presença de ar seco e quente, que pode afetar a saúde. Para enfrentar o calor, a dica é simples: beba bastante água! Já na quarta-feira (04), uma frente fria vinda do Rio Grande do Sul trará mudanças no tempo, com a possibilidade de temporais isolados no Oeste, Serra e Sul do estado. Nas demais regiões, as nuvens aumentam, mas sem previsão de chuva. As temperaturas devem cair um pouco em comparação com hoje.

