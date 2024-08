Central do Tempo - frente fria traz chuva e vento forte para SC Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 21/08/2024 - 21h05 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h12 ) ‌



O calorão continua na maior parte de Santa Catarina, mas a mudança no tempo começa a se desenhar a partir da noite de quinta-feira, 22 de agosto. O dia inicia com sol predominante, com possibilidade de formação de nevoeiros. No final da tarde, a chegada de uma frente fria provocará aumento de nuvens e temporais com chuva forte nas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul. Confira todos os detalhes na Central do Tempo com Cibelly Favero.

