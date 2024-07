Central do Tempo: frente fria traz chuva a Santa Catarina a partir de sexta-feira

Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

A previsão do tempo para Santa Catarina indica mudanças significativas nos próximos dias. Após um amanhecer frio com temperaturas negativas em algumas cidades da Serra, uma nova frente fria está se aproximando. A partir de sexta-feira (28), o tempo firme dará lugar à instabilidade, com previsão de chuvas iniciando nas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul e se espalhando pelo estado até o final do dia. Cibelly Favero traz todos os detalhes na Central do Tempo.

