Central do Tempo: frente fria e ciclone extratropical trazem tempestades para o Sul do Brasil
23/10/2024 - 20h36 (Atualizado em 24/10/2024 - 01h58 )

Após um dia ensolarado e quente, o alerta agora é para tempestades que devem chegar a partir da noite desta quarta-feira, 23 de outubro, devido ao deslocamento de uma frente fria. O fenômeno também é intensificado pela passagem de um ciclone extratropical pelo Sul do Brasil. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu avisos sobre a possibilidade de ventos fortes e chuvas volumosas, com atenção especial para as regiões de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

