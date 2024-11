Central do Tempo - Frente fria diminui calor e deixa SC com temperaturas menores e chuva isolada Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 12/11/2024 - 09h28 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta terça-feira, 12 de novembro, apesar da chegada de uma frente fria, que costuma dar a ideia de queda brusca nas temperaturas, o impacto principal será a formação de temporais isolados e aumento de nebulosidade. À medida que esse sistema avança para o Norte, ele aumenta a chance de chuvas rápidas e isoladas, especialmente nas regiões mais ao Norte do estado. A boa notícia é que, conforme o sistema se afasta, o tempo vai melhorando ao longo do dia. Algumas áreas podem já ver o sol reaparecendo durante a manhã, enquanto outras podem ter essas aberturas de sol no período da tarde. Os ventos seguem moderados, e o mar também pode ter ondulações. As temperaturas hoje refletem o clima mais nublado, bem mais amenas do que a segunda-feira (11), com máximas ficando abaixo dos 25°C em boa parte das regiões.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.