Central do Tempo: frente fria avança e provoca chuvas em SC

Neste sábado (05), uma frente fria avançará por Santa Catarina, iniciando pelas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul, especialmente no Oeste e Litoral Sul, onde os volumes de chuva podem ser mais expressivos. Nas demais regiões, o tempo permanecerá nublado na maior parte do dia, com possibilidade de chuva fraca a qualquer hora, aumentando no final da tarde e à noite. Cibelly Favero traz todas as atualizações na Central do Tempo. Confira.

