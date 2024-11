Central do Tempo - Frente fria aproxima-se de SC e deve intensificar instabilidade no estado Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 06/11/2024 - 08h33 (Atualizado em 07/11/2024 - 01h33 ) twitter

O clima em Santa Catarina permanece instável, com a maior parte do estado registrando aumento nas condições de chuvas e temporais, exceto na região costeira, onde o sol aparece entre nuvens. A temperatura continua elevada no Oeste e Sul, e a partir da quinta-feira, 07 de novembro, a aproximação de uma frente fria deve reforçar a instabilidade no estado. A previsão é de mudanças no tempo entre a madrugada e a manhã, com condições de tempestades dominando principalmente entre a tarde e noite.

