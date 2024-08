Central do Tempo - Expectativa de neve e temperaturas extremas na Serra neste fim de semana Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 23/08/2024 - 09h34 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Nesta sexta-feira (23), o Estado de Santa Catarina enfrenta um cenário meteorológico intenso, com quedas bruscas nas temperaturas e possibilidade de eventos extremos. Durante o fim de semana, a previsão aponta para a ocorrência de chuva congelada e neve, especialmente nas áreas mais altas da Serra. A manhã já começa com um céu nublado e instável, com chuvas que podem ocorrer a qualquer momento. No Oeste, regiões como Chapecó e no Sul, incluindo Criciúma, podem registrar volumes de água significativos, com riscos de alagamentos devido à precipitação intensa. A temperatura vai cair abaixo dos 20°C em diversas áreas, com destaque para a Serra. Fique atento às atualizações e prepare-se para as condições adversas que podem surgir.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.