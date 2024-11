Central do Tempo - Defesa Civil emite alerta para tempestades severas em SC a partir das 10h Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 24/10/2024 - 08h59 (Atualizado em 25/10/2024 - 01h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta para a possibilidade de tempestades severas em várias regiões do estado a partir das 10h desta quinta-feira, 24 de outubro. Os temporais devem iniciar pelo Oeste, especialmente nas áreas próximas à divisa com o Rio Grande do Sul e Argentina, e avançar para outras regiões durante a tarde e o início da noite. Uma linha de instabilidade poderá se formar, trazendo tempestades mais fortes. O alerta está associado à passagem de uma frente fria ligada a um ciclone que se forma em alto-mar entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. Apesar disso, a sexta-feira, 25 de outubro, promete tempo mais firme, com ventos intensos na metade leste do estado.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.