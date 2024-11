Central do Tempo - Confira a previsão do tempo para os próximos dias em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 26/11/2024 - 11h00 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h23 ) twitter

A previsão do tempo para os próximos dias em Santa Catarina aponta para mais calor e umidade, o que pode resultar em temporais isolados, típicos do verão. Na quinta-feira, 28 de novembro, a instabilidade será mais intensa, com chuva em todas as regiões e risco elevado de queda de granizo, especialmente no Oeste e Norte do estado. A sexta-feira, 29 de novembro, seguirá com muitas nuvens e chuvas isoladas, porém em volumes menores.

