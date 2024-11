Central do Tempo - Confira a previsão do tempo para os próximos dias em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 19/11/2024 - 10h35 (Atualizado em 20/11/2024 - 01h26 ) twitter

Na quinta-feira, 21 de novembro, na faixa Leste do estado, predomínio de nuvens e chuva persistente. A precipitação será mais intensa e com totais mais elevados no Litoral, devido à circulação marítima (leste). Já no Oeste, o tempo ficará mais aberto, com sol entre nuvens e pancadas de chuva isoladas. Já na sexta-feira, 22 de novembro, O tempo melhora em algumas áreas do Oeste, com períodos de sol. No Litoral, a umidade do mar continuará atuando, resultando em chuva pontualmente intensa. As temperaturas devem se manter amenas durante ambos os dias.

