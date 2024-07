Central do Tempo - confira a previsão do tempo para os próximos dias em SC

Alto contraste

Prepare-se para mudanças no clima em Santa Catarina nos próximos dias. Nesta quarta-feira (03), a frente fria avança pelo Rio Grande do Sul, aumentando a nebulosidade e trazendo pancadas de chuva ao sul do estado. Já na quinta-feira (04), o dia será mais fechado, com nuvens predominando e chuvas na região da Serra e sul catarinense. Fique atento ao vento, que virá do sul com rajadas de até 40 km/h na costa. Na sexta-feira (05), as condições se mantêm semelhantes, com temperatura amena e chuvas fracas e isoladas no sul. Já no sábado (06), espera-se chuva mais intensa e volumosa, com possibilidade de temporais isolados. Prepare-se para um fim de semana com temperaturas mais baixas e céu fechado.

