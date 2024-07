Central do Tempo - Confira a previsão do tempo para o fim de semana em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 18/07/2024 - 10h21 (Atualizado em 19/07/2024 - 01h32 ) ‌



Descubra como a geada cobriu o centro de São Joaquim nesta manhã e o que esperar para os próximos dias em Santa Catarina. O fim de semana será ensolarado, com oscilações que favorecem a formação de nevoeiros ao amanhecer e ao anoitecer. Não há previsão de chuvas, mas a geada pode se repetir na Serra e no Meio Oeste. Confira a previsão do tempo completa na Central do Tempo do SC no Ar.

