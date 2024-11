Central do Tempo - Confira a previsão do tempo para o fim de semana em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 01/11/2024 - 09h26 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma intensa chuva acompanhada de rajadas de vento atingiu Chapecó por volta das três da tarde, mas de forma isolada, surpreendendo muitos moradores. Enquanto o centro da cidade enfrentava essas condições, os bairros próximos, como o Presidente Médici, não registraram precipitações. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas para a possibilidade de chuvas convectivas em todo o estado e parte do Grande Oeste. Na sexta-feira, 01 de setembro, o dia será marcado por maior nebulosidade no litoral e chuvas fracas, enquanto a circulação marítima traz nuvens. Já no sábado (02) a combinação do calor e a aproximação de uma frente fria podem gerar temporais, começando pela Grande Oeste. A previsão é que a temperatura não suba tanto quanto nos últimos dias.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.