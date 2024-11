Central do Tempo - Confira a previsão do tempo para o domingo Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 01/11/2024 - 11h25 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h17 ) twitter

Neste domingo, 03 de novembro, as temperaturas seguem em elevação, especialmente no Oeste e no Sul de Santa Catarina. O tempo se mantém instável, e os estudantes devem estar preparados, levando um guarda-chuva, pois a previsão indica chuvas e temporais isolados durante o dia no Oeste, enquanto nas demais regiões, a chuva será persistente. O dia amanhece abafado, e, devido à cobertura de nuvens, as temperaturas não devem subir muito, variando entre 20°C e 26°C em todo o estado.

