Central do Tempo - Confira a previsão do tempo para este início de semana em SC

Nesta segunda-feira, 11 de novembro, o tempo em Santa Catarina começa com sol e calor, principalmente devido à condição pré-frontal. As temperaturas podem chegar até 30 graus em algumas regiões. No entanto, ao longo do dia, nuvens mais densas podem surgir, sem impedir que o sol ainda esteja presente. A grande mudança ocorrerá no fim da tarde e noite, com a chegada de uma frente fria vinda do Rio Grande do Sul. Em Florianópolis e outras áreas, o vento vai aumentar e virar para o Sul, trazendo queda nas temperaturas. Prepare-se para instabilidade e chuva a partir de terça-feira (12).

