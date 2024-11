Central do Tempo - Confira a previsão do tempo para este final de semana em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 29/11/2024 - 09h56 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h14 ) twitter

O clima de sábado (30) promete ser de intensas variações! O céu deve se manter indeciso ao longo do dia, com momentos de sol entre nuvens até o meio da tarde, mas a possibilidade de chuvas aumenta no entardecer. A previsão aponta também para o aumento das temperaturas, trazendo uma sensação de calor mais forte no final do dia. Fique atento às mudanças no tempo e prepare-se para um sábado com diferentes realidades climáticas.

