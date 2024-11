Central do Tempo - Confira a previsão do tempo para esta terça-feira em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 29/10/2024 - 08h55 (Atualizado em 30/10/2024 - 01h19 ) twitter

Nesta terça-feira, 29 de outubro a temperatura no Oeste de Santa Catarina está consideravelmente, trazendo um dia ensolarado e com poucas nuvens. No entanto, a situação muda amanhã, com a previsão de chuvas mais intensas que persistirem. A circulação marítima, que é o fluxo de umidade vindo do mar em direção à costa, será mais intensa, contribuindo para essa mudança no clima. No Leste, a temperatura deve recuar em média dois graus devido à chegada das chuvas. Acompanhe as atualizações do clima para se preparar para as mudanças nas condições ambientais em Santa Catarina.

