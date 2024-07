Central do Tempo - Confira a previsão do tempo para esta terça-feira em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 16/07/2024 - 09h14 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h37 ) ‌



Após dias com temperaturas máximas estacionadas em torno de 15 graus, Santa Catarina se prepara para uma mudança no clima. Nesta terça-feira (16), uma leve elevação é esperada, com temperaturas chegando próximo aos 20 graus em algumas áreas. A presença de chuvas persiste em partes do estado, com maior intensidade próximo ao Paraná. No entanto, o sol está previsto para retornar na quarta-feira (17), trazendo consigo uma tendência de céu claro e temperaturas mais amenas. Confira a previsão do tempo completa na Central do Tempo do SC no Ar.

