Nesta terça-feira (02) vamos dar adeus à massa de ar fria que trouxe temperaturas baixas e ausência de chuvas nos últimos dias em Santa Catarina. Prepare-se para um dia de sol radiante e céu de brigadeiro em todo o estado, sem previsão de chuvas. As temperaturas devem subir um pouco, em média de dois a três graus. Fique por dentro das mudanças para a quarta-feira (03), com a aproximação de uma frente fria que pode trazer mais nuvens e pancadas de chuva nas áreas próximas ao Rio Grande do Sul. Não perca as atualizações diárias do clima em SC, aqui na Central do Tempo do SC no Ar.

