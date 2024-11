Central do Tempo - Confira a previsão do tempo para esta semana Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 04/11/2024 - 11h03 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h27 ) twitter

A previsão do tempo para a terça-feira, 05 de novembro, indica que as condições seguem instáveis, com chuvas isoladas intercaladas com períodos de sol, especialmente no litoral sul. A partir de quarta-feira, 06 de novembro, uma frente fria que vem do Rio Grande do Sul traz temperaturas mais altas, variando entre 28°C e 30°C em boa parte do estado. Na quinta-feira, 07 de novembro espera-se chuva mais intensa e até risco de temporais, principalmente nas regiões de divisa com o estado gaúcho. Acompanhe as atualizações sobre o clima e prepare-se para a semana.

