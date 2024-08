Central do Tempo - Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira em SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 22/08/2024 - 09h31 (Atualizado em 23/08/2024 - 01h50 ) ‌



Nesta quinta-feira (22), o clima em Santa Catarina variará ao longo do dia. Pela manhã, o Leste do estado terá céu mais aberto, com boas aberturas de sol. No entanto, nas regiões Oeste, Serra e Sul, o dia começa com céu mais limpo, mas a partir do final da tarde e início da noite, as nuvens começarão a cobrir o céu. Além disso, o vento mudará para o Sul no final do dia, com rajadas podendo ultrapassar 80 km/h. Já na sexta-feira (23), há alerta para ventos fortes, granizo e trovoadas, com a possibilidade de chuvas intensas, especialmente nas áreas de Criciúma e Chapecó.

